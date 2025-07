Erwischt: Turtelt Jessica Hnatyk hier mit neuem Freund?

Jessica Hnatyk (24) genießt ihr Leben aktuell wohl nicht als Single-Lady. Die Reality-TV-Bekanntheit deutete bereits Ende Mai an, wieder vergeben zu sein. Doch Genaueres zu ihrem Beziehungsstatus wollte sie bisher nicht äußern. Nun ist die Ex-Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin Arm in Arm mit einem Mann gesehen worden. Auf Schnappschüssen, die ein Insider Promiflash zukommen ließ, umarmen sich die zwei innig bei einer öffentlichen Veranstaltung. Ist das womöglich der neue Mann an Jessicas Seite?

Die Turteltauben sehen auf den Bildern zumindest ziemlich glücklich miteinander aus – und dass sie "aktuell sehr glücklich" ist, bestätigte sie auch erst kürzlich auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund im Interview mit Promiflash. Zukünftig wolle sie ihr Liebesleben eher aus der Öffentlichkeit heraushalten. Die Beziehung und die folgende Trennung von ihrem Ex-Freund Germain habe sie eines Besseren belehrt. "Es war einfach eine Schlammschlacht und jeder hat sich ein Urteil darüber gebildet", erklärte sie, weswegen Jessi künftig vorsichtiger mit Einblicken in ihre Beziehungen umgehen wolle.

Jessica und Germains Beziehung stand voll und ganz im Rampenlicht. Die Influencerin und der Berliner lernten sich bei den Dreharbeiten von Ex on the Beach kennen und lieben. Später wollten sie ihre Liebe testen und nahmen gemeinsam an "Temptation Island V.I.P." teil – doch dort ging ihre Beziehung zu Bruch. Nicht nur Jessi scheint mittlerweile mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. Auch Germain scheint eine Frau gefunden zu haben, mit der er jetzt seine Zeit verbringen will. Er und die "Temptation Island"-Verführerin Maxi verstehen sich bestens, sind jedoch kein Paar. Sie führen lediglich eine Situationship.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk, Promiflash Collage: Jessica Hnatyk und ihr vermeintlich neuer Partner,

Anzeige Anzeige

Promiflash Jessica Hnatyk und ihr vermeintlich neuer Partner, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Promiflash Jessica Hnatyk und ihr vermeintlich neuer Partner, Juli 2025