Sam Asghari (27) steht voll und ganz hinter seiner Partnerin! Nachdem sich Britney Spears (40) aus der Vormundschaft ihres Vaters befreit hat, lässt sich die Musikerin nun offen über ihre Familie im Netz aus. Der neueste Aufreger ist das Buch ihrer Schwester Jamie Lynn (30), in dem diese unter anderem über ihr Verhältnis zu der Popikone schreibt. Öffentlich schoss Britney deshalb scharf gegen die Schauspielerin. In dieser nervenaufreibenden Zeit kann sich die Sängerin aber auf die Unterstützung ihres Verlobten verlassen. Sam postete ein neues Paarfoto mit bestärkenden Zeilen!

Via Instagram teilte der 27-Jährige den süßen Schnappschuss. Vor einem Ausblick über die Großstadt kuscheln er und Britney in einem Lokal auf dem Sofa und strahlen in die Kamera. Liebevoll hat Sam seinen Arm um die Blondine gelegt. "Die Welt gehört uns, Baby!", schrieb der Fitnesstrainer zu dem Pärchenbild. In der Kommentarspalte des Beitrags jubeln die Follower. "Du hast sie gerettet!", ist sich einer von vielen Fans sicher.

Schon bald kann Sam Britney seine Treue auch vor dem Traualtar schwören. Noch in diesem Jahr wollen die beiden heiraten. Davon sollen auch ihre Söhne Jayden James (15) und Sean Preston (16) begeistert sein. "Sean und Jayden wissen, wie sehr Sam ihre Mutter liebt, und sie verstehen sich sehr gut mit ihm", verriet eine Quelle gegenüber HollywoodLife.

Instagram / britneyspears Sängerin Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston im Disneyland

