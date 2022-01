Wollte Der Bachelor etwa einen auf Prince Charming machen? In der Kuppelshow für homosexuelle Männer hatte sich Krawattenverteiler Kim Tränka zunächst als Kandidat getarnt und die Singles so aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen können. Auch Neu-Bachelor Dominik Stuckmann (29) bekommt in diesem Jahr die Gelegenheit, zwei Frauen auf eine völlig neue Art zu begegnen. Der TV-Kavalier kutschiert die Girls in der Limo zur Villa.

Achtung, Spoiler!

Auf RTL+ ist die Auftaktfolge der neuen Season mit Dominik als Herr der Rosen bereits abrufbar – und dort erleben nicht nur die Fans eine kleine Überraschung. Auch die potenziellen Traumfrauen Christina Rusch (23) und Josephine Fischer wissen nicht recht, wie ihnen geschieht. Als die Beautys zurechtgemacht und supernervös mit der Limousine zur abendlichen Location gebracht werden, sitzt der IT-Spezialist am Steuer. Dominik gibt sich zunächst nicht zu erkennen und lauscht den Gesprächen der beiden. In der Villa angekommen, gibt es dann allerdings ein großes Problem: Der rote Teppich ist leer – denn der Bachelor sitzt nach wie vor gut getarnt im Wagen.

Während Christina und Josephine nach Auflösung der Situation peinlich gerührt sind und die ein oder andere auf der Fahrt getroffene Aussage wohl gerne zurückgenommen hätten, sind die Fans ganz begeistert von der Chauffeur-Aktion. "Oh Gott, er ist der Fahrer – da wäre ich, glaube ich, zum ersten Mal umgefallen", schrieb ein Fan amüsiert auf Instagram.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Bachelor-Girl Christina Rusch

Anzeige

RTL Josephine Fischer, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL Bachelor Dominik Stuckmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de