Ein Prince Charming auf geheimer Liebes-Mission! Endlich ist es so weit – die dritte Staffel der Kuppelshow ist angelaufen! Zu Beginn der ersten Folge werden die liebeshungrigen Kandidaten vorgestellt und ziehen in die Männervilla ein. Dort warten sie gespannt auf die Ankunft des diesjährigen Krawattenverteilers. Doch was sie zunächst nicht ahnen: TV-Junggeselle Kim Tränka hat sich längst unter die Gruppe gemogelt!

Als angeblicher Mitstreiter kommt Kim auf das Anwesen und stellt sich den anderen Jungs vor. "Der Start war mega. Es hat superviel Spaß gemacht, als Kandidat ins Haus zu gehen und die Kandidaten kennenzulernen. Sie haben mich herzlich empfangen", freut sich der Bremer. Und keine Frage – die Männer sind hin und weg von seinem Anblick: "Der Traumprinz aus dem Barbie-Märchenhaus ist uns gerade entgegengekommen", schwärmt Max. "Eigentlich habe ich mir geschworen, keinen Kandidaten attraktiv zu finden und dann stand er da und ich dachte mir: Deine erste Challenge", muss auch Maurice Schmitz zugeben.

Bei einer ersten kleinen Vorstellrunde, bei der die Männer einen Punkt von ihrer Bucket List verraten sollen, lässt Kim schließlich die Maske fallen. "Mein größter Wunsch ist es, auf Bali zu leben. Ich war für vier Wochen dort." Als alle in die Hände klatschen, unterbricht er sie: "Ich habe noch etwas vergessen. Bali ist eigentlich mein zweiter – wurde durch meinen ersten Wunsch ersetzt, und zwar bin ich euer Prince Charming." Damit lässt er die Truppe baff – aber total begeistert – zurück.

Alle Infos zu "Prince Charming" auf TVNow.

Kim Tränka mit den "Prince Charming"-Kandidaten

Pascal, Felix und Maurice bei "Prince Charming"

Kim Tränka, Prince Charming

