Diese Liebelei polarisiert die Gemüter! Reality-TV-Bekanntheit Kim Kardashian (41) und Comedian Pete Davidson (28) daten sich. Auch wenn sie ihr amouröses Verhältnis bisher nicht offiziell bestätigt haben, ist es inzwischen offensichtlich. Die Reaktionen auf das doch recht ungleiche Duo fallen unterschiedlich aus. So schmeckt Kims Ex Kanye West (44) das Ganze natürlich überhaupt nicht – er veröffentlichte sogar einen Diss-Track gegen den Entertainer. Kims Familie wiederum soll sich riesig für die Unternehmerin freuen. Auch ihre ehemalige beste Freundin Paris Hilton (40) ist offenbar begeistert von der Liaison mit Pete...

"Es macht mich glücklich, sie so glücklich zu sehen", betonte die Hotelerbin jetzt gegenüber Access Hollywood. "Kim lächelt nur noch, das steht ihr! Und ich finde, sie sind einfach so süß zusammen!" Weiter schwärmte Paris: "Lustige Typen sind toll, weil sie dich immer zum Lachen bringen und dich in eine gute Stimmung versetzen. Es sind einfach gute Schwingungen." Die 40-Jährige scheint ein richtiger Fan von Kim und Pete zu sein!

Auch das It-Girl hat inzwischen sein Liebesglück gefunden: Im November hat Paris nach zwei Jahren Beziehung ihre große Liebe Carter Reum geheiratet. Das pompöse Hochzeitsevent erstreckte sich über ganze drei Tage. Auch Kim war damals Gast.

