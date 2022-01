Offensichtlicher geht's kaum! Schon seit Monaten ist die Gerüchteküche am Kochen, dass es zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) eine Liaison geben soll. Nachdem die Keeping Up with the Kardashians-Beauty Anfang vergangenen Jahres die Scheidung von ihrem Ex Kanye West (44) einreichte, soll sie bei dem Comedian ihr neues Glück gefunden haben. Offiziell bestätigt haben sie es bislang nicht, doch nun wurden sie sehr intim gesichtet: Kim und Pete sollen sich öffentlich geküsst haben!

Bei einem romantischen Dinner in L.A. konnte ein Restaurantbesucher gegenüber The Sun exklusive Details über das Date berichten. "Sie hatten einen Eckplatz, er mit Blick auf das Restaurant und sie mit Blick auf ihn. Sie haben sich an ihrem Tisch geküsst", verriet die Quelle. Dabei sollen sie ziemlich vertraut gewesen sein und sich die ganze Zeit zueinander gelehnt haben!

Bislang hält die Unternehmerin die Beziehung noch sehr bedeckt und äußerte sich noch nicht zu den Gerüchten. Doch viele Insider erzählen immer wieder, wie glücklich die beiden zusammen sind! Erst kürzlich erzählte eine Quelle gegenüber Us Weekly, wie gut es laufe: "Sie sind sehr im Einklang miteinander und halten ihre Beziehung einfach. Sie kommen sich näher und sind ein wirklich tolles Paar."

Instagram / angelinas_ristorante Pete Davidson und Kim Kardashian mit einem Fan

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

