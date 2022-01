Der "Bat Out of Hell"-Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte nun die Familie des Musikers gegenüber Deadline. "Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat, und wir wissen all die Liebe und Unterstützung zu schätzen, die wir in dieser Zeit der Trauer über den Verlust eines so inspirierenden Künstlers und wunderbaren Mannes erfahren haben", heißt es in dem Statement. Er starb im Beisein seiner Frau Deborah und konnte die letzten Tage mit seinen Töchtern und Freunden verbringen.

