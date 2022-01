Er flasht seine Fans! Lutz (59) und seine Frau Stups gehören zu den absoluten Schwiegertochter gesucht-Legenden: Gleich mehrmals versuchte das Paar, in der Kuppelshow eine Frau für seinen Sohn Ingo (31) zu finden. Ende 2020 machten sich Lutz' Fans dann große Sorgen um ihren Star – denn wegen seines chronischen Lungenleidens musste er auf die Intensivstation. In den vergangenen zwölf Monaten sagte die TV-Bekanntheit nun den überschüssigen Pfunden den Kampf an – und das mit überwältigendem Erfolg, wie Stups auf Facebook verkündet: "Ich bin stolz auf Lutz. Er hat in einem Jahr 42 Kilogramm abgenommen."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de