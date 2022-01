Hier hatte Meat Loaf seinen letzten öffentlichen Auftritt. Der Sänger starb am 20. Januar im Alter von 74 Jahren. Zu den Todesumständen gibt es bislang keine genaueren Hinweise. Der "I'd Do Anything For Love"-Interpret soll zuletzt allerdings immer wieder mit gesundheitlichen Problemen gekämpft haben. In der Öffentlichkeit zeigte Meat Loaf sich nur noch selten – sein letztes Konzert spielte er im März 2021. Diese Bilder zeigen, wie viel Spaß er offenbar auf der Bühne hatte.

Meat Loafs letzter Auftritt fand in Nashville/Tennessee in einem Lokal statt, das an dem Abend eine Release-Party für seinen eigenen Whiskey gefeiert hatte. Diesen hielt der Musiker an der Seite seines Kollegen John Rich freudestrahlend in die Kamera. Auf weiteren Bildern der Veranstaltung ist zu sehen, wie Meat Loaf auf der Bühne steht und beim Singen alles gibt.

Dass der gebürtige Texaner nun nie wieder einen Song spielen wird, hinterlässt seine Fans in großer Trauer. In einem Statement, das seine Familie gegenüber Deadline abgegeben hatte, hieß es: "Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat, und wir sind sehr dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir in dieser Zeit der Trauer über den Verlust eines so inspirierenden Künstlers und wunderbaren Menschen erfahren haben."

Anzeige

Getty Images Meat Loaf und John Rich im März 2021 in Nashville

Anzeige

Getty Images Meat Loaf im März 2021 in Nashville

Anzeige

Getty Images Meat Loaf und John Rich im März 2021 in Nashville

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de