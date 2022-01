Lucas Cordalis (54) sorgt für ordentlich Dschungelcamp-Vorfreude! Der Schlagermusiker wäre heute Abend eigentlich mit elf weiteren Promis in den TV-Urwald eingezogen. Der Mann von Daniela Katzenberger (35) wurde bereits als Favorit gehandelt – doch kurz vor Staffelstart dann der Schock: Lucas kann wegen einer Corona-Erkrankung nicht an der Sendung teilnehmen. Doch obwohl er nun nicht am Lagerfeuer sitzen kann, lässt sich der Musiker nicht unterkriegen – und heizt seinen Fans mit einem Dschungel-Song ein!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 54-Jährige jetzt die coolen Neuigkeiten mit seinen Followern. "Holt mich hier raus" heißt der Track, den der Vater einer Tochter extra für das Dschungelcamp 2022 veröffentlicht hat – und der hat richtig Party-Potenzial! Lucas' Fans zeigten sich begeistert von dem Lied: "Ein richtiger Gute-Laune-Song", freute sich ein User.

Viele Follower des Wahlmallorquiners hoffen noch immer, dass Lucas nach seiner Genesung nachträglich ins Dschungelcamp einziehen kann. Auch RTL selbst schloss diese Option bisher nicht aus, wie der Sender gegenüber Promiflash erklärte: "Es steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis in Südafrika, Januar 2022

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow 2021"

