Diese Nachricht war für viele Fans des Dschungelcamps ein kleiner Schock: Fan-Liebling Lucas Cordalis (54) wird nicht wie geplant in das TV-Camp in Südafrika einziehen, da er einen positiven PCR-Test hatte. Nicht nur seine Fans, sondern auch Lucas selbst nimmt dieser Rückschlag ganz schön mit. Aber heißt das, dass das Dschungelcamp 2022 wirklich komplett ohne den Ehemann von Daniela Katzenberger (35) stattfinden wird? So soll es angeblich mit Lucas weitergehen:

Laut Bild-Informationen soll der 54-Jährige nämlich noch als möglicher Nachrücker bereitstehen. Demnach dürfe Lucas die Dschungelcamp-Folgen nicht verfolgen und auch sein Handy muss er offenbar vor Show-Beginn abgeben, damit er im Fall der Fälle keinen Vorteil hat. Als Nachzügler hätte er unter Umständen also doch noch eine Chance auf die Dschungelkrone. Einen Ersatzkandidaten für Lucas gibt es demnach übrigens auch nicht. Zunächst werden erst mal nur elf anstatt wie sonst zwölf Kandidaten in das Ekel-Camp einziehen.

Aber ist es überhaupt denkbar, dass Lucas noch nachrücken kann? Das Dschungelcamp startet immerhin schon am kommenden Freitag und Lucas erklärte gerade erst selbst im Netz: "Die Regeln hier in Südafrika sind, [...] wenn man positiv getestet ist, muss man zehn Tage in Selbstisolation." Doch Lucas bleibt weiterhin optimistisch.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Krick, Jens / ActionPress Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, 2020

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

