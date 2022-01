Britney Spears (40) sorgt aktuell für eine Menge Aufregung! Zwar konnte sich die Pop-Prinzessin nach 13 Jahren nun aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) befreien, trotzdem liegt die Sängerin noch im Clinch mit ihrer Familie. Momentan steht sie erneut wegen ihres Dads vor Gericht. Auch mit ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (30) streitet die "Toxic"-Interpretin – zwar nicht auf Rechtswegen, aber dafür auf Social Media! Die Musikerin veröffentlichte dort gerade heftige Hasstiraden. Doch Britney hat auch noch andere Dinge im Kopf: nämlich ihren Verlobten Sam Asghari (27)!

Auf Instagram veröffentlichte die 40-Jährige jetzt inmitten der ganzen Hass-Postings gegen ihre Schwester eine kleine Liebeserklärung an ihren zukünftigen Ehemann: Hierbei handelt es sich um ein süßes Foto des Paares, das offenbar bei einer Datenight aufgenommen wurde – Britney und Sam strahlen hier bis über beide Ohren und umarmen sich. Die beiden sehen total glücklich miteinander aus! Dazu schrieb die US-Amerikanerin schlicht: "Liebe".

Ein paar Stunden nach dem niedlichen Schnappschuss postete Britney noch ein Throwback-Video von ihrem letzten Geburtstag: Hier sieht man die Turteltauben auf einem Boot knutschen und herumturteln. Ihre Fans feiern den Anblick: "Es ist so schön, dich so glücklich zu sehen, Brit", schwärmte einer von vielen Abonnenten in den Kommentaren.

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari

