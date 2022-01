Harald Glööckler (56) erobert die Herzen der Dschungelcamp-Fans. Am Freitagabend lief die erste Folge der 15. Staffel der beliebten Reality-TV-Show. Zeit für Erholung blieb den Kandidaten nicht: Gleich zu Beginn der Show mussten sich die Stars in luftige Höhen schwingen und Dschungelspeisen runterwürgen. Dabei kam ein Teilnehmer bei den Zuschauern besonders gut an: Harald Glööckler ist der neue Fanliebling – und überholte damit den bisherigen Favoriten Filip Pavlovic (27)!

Promiflash wollte von euch wissen: Wer schlägt sich im Dschungel derzeit am besten? 2.804 der insgesamt 6.134 Stimmen und damit 45,7 Prozent gingen an den Designer Harald Glööckler (Stand 22. Januar, 17:30 Uhr). Ihm auf den Fersen ist der bisherige Zuschauerliebling Filip Pavlovic mit 1.551 Votes (25,3 Prozent). Eric Stehfest (32) landete mit 910 Stimmen und damit 14,8 Prozent auf Platz drei.

Die Schlusslichter bildeten Peter Althof (66), Janina Youssefian (39) und Anouschka Renzi (57). Der Schauspieler konnte nur 65 Promiflash-Leser für sich begeistern. 38 Fans und damit 0,6 Prozent fanden an Janina Gefallen. Ganz unten auf der Beliebtheitsskala steht im Moment Anouschka. Die Schauspielerin erwies sich bei den Fans offenbar nicht gerade als Sympathieträgerin. Als sie von den Zuschauern zur Dschungelprüfung gewählt wurde, brach sie sogar in Tränen aus.

