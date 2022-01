Stephanie Schmitz (27) und Julian Evangelos (29) rechnen mit Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (27) ab! Emmy und Udo fielen beim Treuetest in der Show Temptation Island V.I.P. gnadenlos durch. Nachdem der YouTuber offen erklärt hatte, dass die TV-Blondine keine Frau fürs Leben sei, wurde diese mit dem Verführer Diogo Sangre (27) intim. Im Promiflash-Interview konnten Stephanie und Julian sich nicht erklären, warum das Paar überhaupt an der Show teilgenommen hat. Die beiden sind sich sicher: Emmy und Udo waren nie zusammen!

Vor allem Emmy bekam im Promiflash-Interview von Julian ihr Fett weg. Die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin habe in der Show "so schlecht und unauthentisch geschauspielert", was zum "Fremdschämen" gewesen sei. Ihre Aufregung über Udo sei am Lagerfeuer "künstlich" gewesen, daher seien Emmy und ihr Partner von Anfang an für den 29-Jährigen bei "Temptation Island V.I.P." kein ernstzunehmendes Paar gewesen. Mehr noch: Für Julian führten die beiden eine Fake-Beziehung: "Wenn man letztendlich mehr oder weniger weiß, dass das alles nicht real ist, dann will man das gar nicht so verfolgen."

Im Gegensatz zu Julian schlug seine Partnerin Stephanie versöhnlichere Töne an, was Emmy betrifft. "Ich finde es schade, dass wir die wahre Emmy noch nie im Fernsehen gesehen haben. Ich glaube, dass sie das als Schutz macht, um ihr wahres Inneres zu verstecken", meinte die Influencerin. Doch Julian setzte einen drauf: "Ich glaube, wenn Emmy wirklich so sein würde wie sie ist, wäre sie stinkelangweilig."

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

RTL Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Emmy Russ mit den anderen "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

