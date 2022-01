Olivia Munn (41) gibt einen ehrlichen Einblick in ihren Mama-Alltag! Im Dezember vergangenen Jahres war die US-amerikanische Schauspielerin erstmals Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner John Mulaney (39) begrüßte sie ihren Sohn auf der Welt. Auf Social Media teilt die Beauty regelmäßig süße Schnappschüsse von ihrem Sprössling. Jetzt offenbarte Olivia: Beim Stillen von Söhnchen Hiệp kommt sie an ihre Grenzen!

Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein ehrliches Update bezüglich des Mutterdaseins. "Stillen ist so hart", verriet die Brünette. Derzeit nehme Olivia viele verschiedene Nahrungsergänzungspräparate, die ihr dabei helfen sollen, ihre Milchproduktion anzuregen. "In den letzten acht Wochen habe ich eine Million Vitamine, unzählige Still-Tees, Lutschtabletten und Tinkturen ausprobiert. Ich habe sogar mit zwei Stillberaterinnen zusammengearbeitet", verdeutlichte Olivia. Geklappt habe davon bisher aber noch nichts – für die 41-Jährige sei das sehr frustrierend.

Generell fühle sich die TV-Bekanntheit in ihrer Rolle als Mutter noch etwas überfordert, wie sie in der Ellen DeGeneres Show offenbarte. "Es kommt eine Menge auf mich zu und ich weiß wirklich nicht, was ich annehmen soll", gab sie zu. Doch die "Predator"-Darstellerin versuche, sich diesbezüglich nicht verrückt zu machen und wolle lieber viele Kuscheleinheiten mit ihrem kleinen Schatz genießen.

Getty Images Schauspielerin Olivia Munn bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp und Partner John Mulaney

Getty Images Olivia Munn im Mai 2021 in Kalifornien

