Olivia Munn (41) schwelgt im Mamaglück! Die Schauspielerin wurde kurz vor Weihnachten zum ersten Mal Mutter: Zusammen mit ihrem Partner John Mulaney (39) begrüßte sie ihren Sohn auf der Welt. Wenig später teilte die 41-Jährige auch schon ein erstes Foto ihres Sprösslings auf Social Media – dabei verriet sie, dass der kleine Mann Malcolm Hiệp Mulaney heißt. Jetzt teilte sie einen neuen süßen Schnappschuss im Netz.

Olivia läutete das neue Jahr voller Freude ein: Sie postete jetzt ein Foto von sich und ihrem Sohn auf Instagram. Auf dem Bild guckt die stolze Mama ihr Baby total verliebt an – der Kleine hingegen blickt ganz erstaunt in das Gesicht seiner Mutter. Kollegen und Freunde der "Love Wedding Repeat"-Darstellerin sind ganz begeistert von der Aufnahme. Der Emily in Paris-Star Ashley Park (30) schwärmt in den Kommentaren: "Olivia! Du wirst die beste Mama sein!"

In ihrer neuen Rolle als Mutter scheint die 41-Jährige total aufzugehen. Vor wenigen Tagen teilte die Moderatorin ein paar private Einblicke aus der Küche. Mit ihrem Sohn an ihrer Seite schien das Kochen gleich viel mehr Spaß zu machen. Für ein lustiges Video setzte ihr Freund John den Kleinen kurzerhand in einen großen Kochtopf hinein. Olivia scherzte: "LOL, Daddys neues Banh-Bao-Rezept." Bei besagtem Gericht handelt es sich um vietnamesische Teigtaschen.

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp und Partner John Mulaney

