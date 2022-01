Sie verstehen sich immer noch gut. Vor wenigen Wochen gaben Manuela und Ralf bekannt, dass ihre Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe gescheitert sei. Der Berliner habe nach dem Sendungsfinale festgestellt, dass er keine gemeinsame Zukunft mit der Dortmunderin sehe. Doch böses Blut gibt es zwischen den beiden nicht. Wie Ralf nun verriet, machten er und Manuela nach der Trennung auch noch einen Ausflug.

"Ich habe mich mit ihr noch mal in Hamburg getroffen, am ersten Oktoberwochenende. Das war superschön", plauderte der 50-Jährige in einem Livestream mit dem ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Aron Schweizer auf Instagram aus. Er und die Kundenservice-Teamleiterin hätten ein paar tolle Tage miteinander verbracht. Zudem sei Ralf nicht davon abgeneigt, erneut einen Wochenendtrip mit Manuela zu machen. "Also in getrennten Zimmern natürlich", stellte er jedoch klar.

Gegenüber Promiflash verriet Manuela vergangenen Monat, dass sie ihre Teilnahme an der Kuppelshow und ihre Ehe mit dem Berliner nicht bereue. "Ich bin stolz darauf, diesen Weg mit meiner Familie, aber auch mit Ralf und seiner Familie gegangen zu sein. [...] Ich habe so viel dadurch gewonnen", erzählte sie. Auch Ralf teilte mit, dass er nur Positives mit seiner Teilnahme an der Sendung verbinde.

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf in New York

Instagram / manuela.hadeb Manuela und Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Instagram / manuela.hadeb Manuela von "Hochzeit auf den ersten Blick"

