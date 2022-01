Hätte Britney Spears (40) etwa vor ihrer Vormundschaft flüchten können? In den vergangenen Monaten sprach Jamie Lynn Spears (30) immer wieder in Interviews über das Verhältnis zu ihrer Schwester Britney und deren mittlerweile beendete Vormundschaft. Regelmäßig betonte die Schauspielerin dabei, dass sie die Pop-Prinzessin immer unterstützt habe. Nun verriet Jamie Lynn, dass sie Britney sogar einen Ausweg anbot, diese aber abgelehnt hatte.

In dem Podcast "Call Her Daddy" erzählte die 30-Jährige, dass sie recherchiert hatte, dass Britney ihre Vormundschaft hätte beenden können, indem sie in einen anderen Bundesstaat gezogen wäre. Dazu hätte die "Everytime"-Interpretin laut Jamie Lynn nur ein paar Monate dort leben müssen. "Ich habe ihr immer wieder gesagt: 'Komm und lebe mit mir in Louisiana'", erinnerte sich die Süße Magnolien-Darstellerin. Doch ihre Schwester sei nie auf ihr Angebot eingegangen.

Doch ganz so einfach, wie Jamie Lynn sich das vorgestellt hatte, wäre es nicht gewesen. Wie ein Rechtsexperte gegenüber Fox News erklärte, hätte Britney durch einen Umzug ihre Vormundschaft nicht umgehen können. "Ihr Vater hatte die ausdrückliche Befugnis, Britneys Wohnsitz zu bestimmen. Wenn sie versucht hätte, wegzulaufen, hätten sie sie sofort zurückgebracht", stellte der Experte klar.

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards, 2015

Anzeige

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im April 2003 in Santa Monica

Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass Jamie Lynn ihrer Schwester angeboten hatte, zu ihr zu ziehen? Ja. Sie sind schließlich Schwestern. Nein, das habe ich nicht erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de