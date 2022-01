Britney (40) und Jamie Lynn Spears (30) lassen jetzt offenbar ihre Anwälte für sich sprechen. Die Sängerin und ihre Schwester fetzen sich aktuell lautstark öffentlich. Obwohl Jamie noch verhältnismäßig seichte Töne anschlägt und beteuert, immer für ihre Schwester da gewesen zu sein, schießt die Musikerin mit schärferen Geschützen. Kürzlich erreichte Jamie von Britneys Anwälten sogar eine Unterlassungsklage. Jetzt reagierte auch der Verteidiger der "Zoey 101"-Darstellerin auf den Schwestern-Zoff!

TMZ liegt unter anderem ein Brief vor, den Jamies Anwalt Bryan Freedman an Britneys Anwalt Mathew Rosengart schrieb. Freedman betonte in dem Schreiben, dass Jamie Lynn und ihre Kinder in der Vergangenheit bereits Gewaltandrohungen über Social Media erreicht hatten. "Social-Media-Posts, die Cybermobbing beinhalten und Todesdrohungen gegen Jamie Lynn und ihre Familie aussprechen" seien nicht tolerierbar, stellte der Jurist klar.

Der Grund für den Brief: Britney äußerte sich in den vergangenen Tagen immer wieder öffentlich abfällig über ihre Familie – insbesondere über ihre Schwester. Während die Anwälte der "Circus"-Interpretin in einer Unterlassungsklage forderten, dass Jamie nicht mehr über Britney sprechen darf, um ihr neues Buch zu promoten, wütete Britney im Netz. So schrieb sie unter anderem auf Instagram, dass sie ihrer Schwester und ihrer Mutter Lynne damals am liebsten "in die Fresse geschlagen hätte", weil sie nach ihrer Trennung von Justin Timberlake (40) nicht für sie da gewesen seien.

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears in Santa Monica, 2003

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears im September 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

