Katie Price (43) möchte ihr Leben umkrempeln. Nachdem die TV-Bekanntheit vergangenes Jahr unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Autounfall verursacht hatte, begab sie sich in Therapie. Ihr Verlobter Carl Woods steht ihr dabei stets zur Seite. Zum Jahreswechsel verkündete das Model, dass es für dieses Jahr so einiges geplant habe. Nun teilte Katie ihren Fans mit, dass sie an Nachwuchs mit ihrem Liebsten arbeiten möchte.

Wie die 43-Jährige in ihrer Instagram-Story verkündete, habe sie dank ihrer Therapie die Kraft gefunden, ihr Leben zu verändern. Sie wolle sich von nun an auf die Planung ihrer Zukunft mit ihrem Verlobten und ihre bevorstehende Hochzeit konzentrieren. "Und Babys zu bekommen, und mich zu verpflichten, wieder eine Frau an der Macht zu sein", betonte die fünffache Mutter.

Wie ein Vertrauter des TV-Stars vor wenigen Wochen enthüllte, habe Katie bereits den Hochzeitstermin festgelegt. Der Tag der Trauung soll der 22. Mai 2022 sein. Gegenüber The Sun plauderte der Insider zudem aus, dass die Britin in ihrem Haus in West Sussex feiern möchte.

