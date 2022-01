Damit hat sie wohl nicht gerechnet! Das TV-Experiment Temptation Island V.I.P. neigt sich dem Ende zu, und in den Villen ist viel passiert. So ließ sich der vergebene Kandidat Henrik Stoltenberg einen ziemlich aufreizenden Lapdance geben und seine Freundin Paulina Ljubas (25) knutschte fremd. Deshalb hätten wohl die wenigsten gedacht, dass sie die Show als Paar verlassen würden. Doch nach einer Aussprache entschlossen sie, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben. Das enttäuscht Teilnehmerin Sandra Janina (22) total!

Im Gespräch mit Promiflash sprach sie nun über die Versöhnung von Henrik und Paulina. "Ja, ich war mega-überrascht und auch etwas enttäuscht. Ich sehe in der Beziehung einfach kein lebenslanges Potenzial bei allem, was da vorgefallen ist", betonte Sandra. Für sie stand nach dem Dreh also wohl fest, dass das Influencer-Pärchen keine gemeinsame Zukunft mehr hat. Nachdem Henrik Paulinas Knutsch-Aktion gesehen hatte, brach er den TV-Treuetest frühzeitig ab. Das kann Sandra teilweise nachvollziehen.

"Ich hätte wahrscheinlich auch abgebrochen, wobei ich weiß nicht, schwierige Situation bei den beiden", zeigte sie sich unschlüssig im weiteren Promiflash-Interview. Denn auch Henriks Techtelmechtel mit Anastasia im toten Winkel fand Sandra alles andere als in Ordnung: "Wir waren zu dem Zeitpunkt alle der Meinung, bei Henrik ging was im Busch aufgrund der Worte 'Du machst das wundervoll'", erklärte die Blondine. Paulina musste gemeinsam mit dem Politikerenkel die Show verlassen, was Sandra etwas traurig stimmte: "Ohne Paulina war natürlich meine Party-Kollegin weg, ich habe dann schnell Emmy angelernt und sie mit Cocktails versorgt", schloss Sandra ab.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

RTL Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

RTL Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

