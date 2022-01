Showdown zwischen Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (25)! Bei Tempation Island V.I.P. hatten der einstige Love Island-Casanova und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihre Treue testen wollen – und scheiterten beide kläglich. Während Henrik sich mit einer Verführerin ins Gebüsch verzog, knutschte seine Freundin mit Single-Boy Dominik Brcic fremd. Als der Politikerenkel nun die Bilder von seiner Freundin zu sehen bekam, platzte ihm der Kragen: Henrik brach das Format kurzerhand ab!

In der aktuellen Folge wurden dem 25-Jährigen Paulinas Knutschszenen mit Dominik präsentiert – und Henrik verlor die Beherrschung. "Was? Will die mich verarschen?", brüllte der einstige Promis unter Palmen-Kandidat und sprang wutentbrannt vom Stuhl. Selbst der Beistand seiner Kollegen konnte ihn nicht beruhigen. "Was für eine ehrenlose Frau", gab sich der Reality-TV-Kandidat stattdessen weiterhin perplex und verließ weinend das Lagerfeuer. Etwas abseits der Kamera schluchzte er dann in den Armen von Juliano Fernandez.

In der Villa wurde Paulina schließlich Henriks Entscheidung per Videobotschaft mitgeteilt. "Für mich ist 'Temptation Island' hiermit vorbei. Ich breche ab, weil ich, glaube ich, triftige Gründe dafür habe", ließ er seine Freundin mit verheulten Augen wissen. Damit muss auch die Beauty ihre Sachen packen. "Fuck you, ohne Scheiß! Was bricht der denn ab?", wetterte Paulina nach dieser Verkündung und richtete klare Worte an Henrik: "Du bist der größte Lappen, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe!"

In der verbleibenden Zeit in der Villa turtelte Paulina noch mit Dominik, ehe das Aufeinandertreffen mit Henrik anstand. Dort erschien dieser bereits gefasster. "Das ist die Liebe meines Lebens, ich werde um sie kämpfen", verkündete er schon im Vorfeld. Nach lautstarken Vorwürfen und Tränen beiderseits kehrte zwischen dem Paar tatsächlich Ruhe ein und Henrik nahm Paulina in den Arm. Letztendlich waren sie sich sogar einig: Beide haben versagt. Trotz all des Dramas verließen sie somit Seite an Seite die Show.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic

RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Paulina Ljubas und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg bei "Tempation Island V.I.P."

