Florian Silbereisen (40) hat einen süßen Spitznamen! Der Schlagerstar ist aus der deutschen TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken – nun feierte er sogar sein Debüt als Teil der DSDS-Jury. Dort ist er auch an der richtigen Adresse, denn er ist ein richtiges Musik-Talent. Das stellte sich schon in seiner Kindheit heraus, wie sich anhand seines Spitznamens erkennen lässt: So wird Flori von seinen Freunden genannt!

In einem Interview mit RTL plauderte der Schauspieler ein paar private Details aus. Dabei kam auch sein Spitzname zum Vorschein: Quetschi! Aber woher stammt diese schräge Bezeichnung? "Quetschi kommt daher, weil ich ja schon als kleiner Junge mit meiner Harmonika – mit der Quetsche – gespielt habe. Deswegen war ich im Freundeskreis immer der Quetschi", witzelte der Ex von Helene Fischer (37).

Doch daran hat sich auch bis heute nicht viel geändert, denn seine Liebsten nennen Florian noch immer so! "Also wenn ich heimkomme: Meine besten Freunde sagen 'Der Quetschi ist wieder da'. Finde das einen schönen Spitznamen", erzählte er ehrlich.

Anzeige

ActionPress Florian Silbereisen bei DSDS 2020

Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen, Sänger

Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Schlagerstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de