Hier werden schärfere Geschütze aufgefahren. Bei Ingo (31) und seinen Eltern Lutz (59) und Stups herrscht schon seit einiger Zeit Funkstille. Die Schwiegertochter gesucht-Stars waren früher ein Herz und eine Seele – doch nachdem Lutz Ingos Partnerin Annika fies behandelt haben soll, litt die Beziehung zu seinen Eltern massiv. Nun wollen die TV-Stars bald heiraten, doch Ingos Eltern sind dort alles andere als erwünscht!

Die Gründe für die Streitigkeiten beruhen darauf, dass Lutz der Liebsten seines Sohnes hinterherspioniert und sie übel beschimpft haben soll! "Du gehörst in die Geschlossene und der Schlüssel gehört weggeworfen", erinnerte sich Annika bei RTL an die Worte ihres Schwiegervaters in spe. Das führte nun zu drastischen Maßnahmen bei dem verlobten TV-Pärchen: "Manche Menschen sind einfach nicht auf der Hochzeit erwünscht. Die beiden, wenn sie auftauchen würden, dann würden wir auch die Polizei rufen."

Auch Lutz und Stups geht es ähnlich: Sie wollen mit ihrem Sohn nichts mehr zu tun haben. Kürzlich antwortete das Paar auf Facebook einem Fan: "Mit Ingo haben wir abgeschlossen." Damit müssten Annika und Ingo wohl auch nicht mehr fürchten, dass die Eltern auf der Hochzeit erscheinen könnten.

Anzeige

Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz und Stups im Mai 2020

Anzeige

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo und Annika im Januar 2022

Anzeige

Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Stups und Lutz am Düsseldorfer Rheinufer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de