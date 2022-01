Ist der Zug zwischen Leon und Estelle Stephanie etwa schon längst abgefahren? Nach dem großen Drama in einer der vergangenen Are You The One?-Matching-Nights kamen sich der Student und die Blondine immer näher. Inzwischen sind die beiden Turteltauben kaum noch zu trennen. Für Leon ist es ganz klar an der Zeit, nun auch mal den berühmten Boom-Boom-Room zu besuchen – für Estelle allerdings ein No-Go. Kickt Leon die Schönheit deshalb jetzt ins Aus?

"Wir haben verschiedene Ansichten und ein anderes Tempo", stellte der Hottie im Interview mit Promiflash klar. Diese Erkenntnis sollte aber nicht so zu verstehen sein, dass Leon Estelle nicht weiter kennenlernen wolle – er habe sie nur für das Spiel als Perfect Match ausschließen wollen. Und was sollte der Besuch im Boom-Boom-Room? "Ich wollte einfach Zweisamkeit mit Estelle, es ging mir nicht darum, Sex zu haben, sondern einfach mal alleine ohne andere Teilnehmer zu reden, sich kennenzulernen und abseits von allen anderen die Zeit zu genießen", erklärte Leon.

Dafür habe er sogar schon einen Plan gehabt: "Kerzenschein, ein bisschen Obst – einfach auf die romantische Schiene!" Doch auch darauf ließ sich Estelle nicht ein. Für sie sei es eine Sache des Prinzips gewesen, immerhin habe sie sich vorab vorgenommen, diesen Raum nicht zu betreten. "Außerdem konnte ich mir nicht vorstellen, dass es in dem Raum für Zweisamkeit nicht wenigstens zu einem Versuch von Leons Seite kommt und wollte diese Peinlichkeit umgehen", verriet die Studentin.

