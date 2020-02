Ein ziemlich besonderer Schnappschuss! In der Nacht auf Montag fanden in Los Angeles die 92. Oscars statt. Zu den glücklichen Gewinnern zählten unter anderem Brad Pitt (56), Joaquin Phoenix (45) und Renee Zellweger (50). Doch bei dem grandiosen Medienspektakel waren natürlich auch zahlreiche weitere A-Promis anwesend, die in ihren umwerfenden Abendroben die Preisverleihung verfolgten. Und auf dem Zuschauerparkett des Dolby Theaters ist auch in diesem Jahr ein einzigartiges Selfie mit den größten Hollywood-Stars entstanden!

Die bereits ausgezeichnete Oscar-Schauspielerin Charlize Theron (44) konnte sich 2020 zwar nicht über einen zweiten Goldjungen freuen – dafür aber über ein besonderes Erinnerungsbild! Denn sie umgab sich mit ihren liebsten Hollywood-Freunden für ein absolutes Megastar-Selfie: Auf ihrem Selbstporträt waren neben ihr auch Tom Hanks (63) mit seiner Frau Rita Wilson (63), Salma Hayek (53), Regina King und Rami Malek (38) abgebildet! Sie alle grinsten total begeistert in die Kamera der "Atomic Blonde"-Darstellerin. Charlize' Oscar-Begleitung dürfte sich über diese besondere Zusammenkunft besonders gefreut haben – ihre Mama Gerda Maritz, die auf dem Foto bis über beide Ohren lacht.

Charlize' Schnappschuss wird aber wohl nicht den Kultstatus erreichen, den Ellen DeGeneres (62) 2014 mit ihrem Selfie schaffte. Sie versammelte hinter ihrer Handykamera nämlich noch mehr hochkarätige Oscar-Stars: Sie knippste sich mit Jared Leto (48), Jennifer Lawrence (29), Channing Tatum (39), Meryl Streep (70), Julia Roberts (52), Kevin Spacey (60), Bradley Cooper (45), Brad Pitt (56), Lupita Nyong'o (36), Peter Nyong'o (74) und Angelina Jolie (44)!

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Getty Images Charlize Theron und ihre Mama Gerda Maritz

Instagram / edbyellen Oscar-Selfie von Ellen DeGeneres

