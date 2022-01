Wird es in diesem Jahr im Dschungelcamp etwa heiß hergehen? Bereits am Freitag startet das Trash-TV-Highlight, und die Promis stehen schon in den Startlöchern. Mit im Südafrika-Camp ist in diesem Jahr Bachelorette-Star Filip Pavlovic (27). Er konnte sich durch seinen Sieg in der Ersatzshow im vergangenen Jahr einen Platz in dem Ekel-Format sichern – und Filip ist offenbar nicht abgeneigt, im Camp auch seinen Charme ein bisschen spielen zu lassen. Eine mögliche Flirt-Partnerin hat er sich sogar schon ausgesucht – Tara Tabitha (28)!

"Ich finde Tara sehr nett... Aber anhand der Bilder ist es immer schwer zu sagen, mit wem man flirten könnte. Ich lasse alles auf mich zukommen, und es kommt so, wie es kommen muss", erklärt der 27-Jährige gegenüber Bild. Filip könnte sich zwar eine Romanze zwischen Lagerfeuer und Feldbetten vorstellen, Sex im Dschungel kommt für ihn allerdings nicht infrage. "Ein bisschen flirten ist immer cool. Und wenn man sich gut versteht, man 24 Stunden miteinander verbringt und es passt, dann kann es auch zu einem Kuss kommen", beschreibt er, wie weit er gehen würde.

Ob Tara Filips Flirtstimmung teilt, wird sich zeigen. Schüchtern wird sich die Ex On The Beach-Beauty im Dschungel aber sicherlich nicht präsentieren. Immerhin kündigte sie für ihre "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Teilnahme bereits einige heiße Szenen an: "Sag niemals nie. Oben ohne kann schon mal sein!"

