Seit einigen Tagen ist es schon so weit! Der fünfte Teil von Scream lief am 13. Januar in den deutschen Kinos an. Fans dürfte erfreut haben, dass einige der Original-Darsteller wieder mit dabei sind. Dazu gehören Courteney Cox (57), David Arquette (50) und Neve Campbell (48). Diese drei sind jedoch nicht die einzigen Urgesteine des Scream-Universums, die wieder auftauchen. Drew Barrymore (46), Matthew Lillard (51) und noch weitere Stars haben ebenfalls Gastauftritte in Scream fünf!

In einem Interview mit Bloody Disgusting berichteten die Filmemacher des fünften Teil von "Scream" über einige originelle Cameo-Auftritte. Besonders spannend sei da Matthew, der dem markanten Killer 'Ghostface' seine Stimme lieh. "Das ist einfach nur genial", hielten die Produzenten freudig fest. Auch Drew durfte für den Film eine Rolle einsprechen. In Anlehnung an ihre Ermordungsszene gleich zu Beginn des Originals von 1996, ist die Schauspielerin nun auch hier Teil einer Anfangssequenz – als Stimme der Schulleiterin.

Neben Drew und Matthew haben noch weitere Stars aus dem "Scream"-Universum kleine Auftritte als Sprecher. Darunter sind Hayden Panettiere (32), Henry Winkler (76), Adam Brody (42) und Jamie Kennedy (51). Nicht nur zu hören, sondern auch in ihrer Gänze zu sehen sind außerdem Marley Shelton (47) und Skeet Ulrich (52). "Wir wollten so viele Original-Darsteller wie möglich mit ins Boot holen", erzählten die Filmproduzenten im Interview.

CapitalPictures Courteney Cox, Jamie Kennedy und Neve Campbell in "Scream"

Getty Images Drew Barrymore in Los Angeles 2018

Getty Images Schauspieler Matthew Lillard im November 2021

