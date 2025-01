Mason Gooding kündigt Rückkehr im siebten "Scream"-Film an

Mason Gooding (28) hat bestätigt, dass er in "Scream 7" zurückkehren wird, wie Deadline berichtet. Der Schauspieler, der erstmals in "Scream 5" als Chad Meeks-Martin zu sehen war, wird erneut an der Seite von Jasmin Savoy Brown (30) auftreten, die seine Zwillingsschwester Mindy verkörpert. Während der Promotion seines neuen Films "Heart Eyes" fand Mason besonders lobende Worte für Kollegin Neve Campbell (51), die als Sidney Prescott ebenfalls in den Kult-Slasher zurückkehren wird. "Das ist die Godmother des Genres", schwärmte Mason in einem Gespräch mit Entertainment Tonight.

Zusätzliche Details zur Produktion wurden durch Kevin Williamson (59) bekannt. Der Kopf hinter der Reihe erzählte auf Social Media, wie emotional der erste Drehtag für ihn gewesen sei. "Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit und an Wes Craven (✝76) habe ich den ganzen Tag gedacht", schrieb er. Wes war der Regisseur der ersten vier Filme der Reihe. Kevin fügte hinzu, dass die Arbeit mit dem Cast und der Crew zu den besten Erfahrungen seiner Karriere zähle. Neben Mason, Jasmin und Neve wird auch Courteney Cox (60) als Journalistin Gale Weathers zurückkehren. Neu mit dabei ist Isabel May, die Sidneys Tochter spielen wird. In weiteren Rollen werden unter anderem Celeste O'Connor und Mckenna Grace zu sehen sein – ihre Charaktere bleiben jedoch vorerst ein Geheimnis.

Für Mason bedeutet diese Rolle nicht nur eine Fortsetzung seiner Karriere als Schauspieler, sondern auch eine besondere Verbindung zu seinen Kollegen. Er erklärte, dass durch die gemeinsame Arbeit am Set mit Jasmin Savoy Brown eine echte Freundschaft entstanden sei. "Wir sprechen fast täglich miteinander", verriet er weiter. Seit seinem ersten Auftritt in "Scream 5" ist Mason zum Publikumsliebling geworden. Die Fortsetzung der beliebten Horrorreihe soll am 27. Februar 2026 in die Kinos kommen.

Alex J. Berliner/ABImages Die Besetzung von "Scream 5" im Januar 2022

Getty Images Mason Gooding bei der Premiere von "Scream 6" in New York City

