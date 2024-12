Neue Details bekannt: "Scream 7" nimmt langsam Gestalt an

Die Produktion von Scream 7 nimmt wieder Fahrt auf: Nachdem es zunächst nach einer schwierigen Entstehungsgeschichte ausgesehen hatte, steht nun fest, dass sowohl Neve Campbell (51) als Sidney Prescott als auch Courteney Cox (60) als Gale Weathers zurückkehren werden. Zudem wurde bekannt, dass Asa Germann, bekannt aus der Serie "The Boys", eine Rolle in der Horror-Fortsetzung übernehmen wird. Die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren unter der Regie von Kevin Williamson (59), dem Schöpfer der Reihe.

Nachdem zunächst Melissa Barrera (34) und Jenna Ortega (22), die Hauptdarstellerinnen der letzten beiden Teile, ihren Ausstieg bekannt gegeben hatten und auch Regisseur Christopher Landon (49) das Handtuch warf, schien "Scream 7" auf der Kippe zu stehen. Doch nun hat Kevin Williamson, der bereits die Drehbücher zum ersten, zweiten und vierten Teil verfasste, das Ruder übernommen und führt Regie. Neben Neve Campbell und Courteney Cox sind mit Isabel May, die Sidneys Tochter verkörpern wird, und Celeste O'Connor weitere spannende Namen an Bord.

Für Kevin Williamson bedeutet "Scream 7" eine besondere Rückkehr hinter die Kamera, da er seit "Tötet Mrs. Tingle" vor 25 Jahren nicht mehr Regie geführt hat. In den USA startet "Scream 7" am 27. Februar 2026. Ein deutscher Termin steht noch aus, dürfte aber zeitnah folgen. Neben "Scream" arbeitet Kevin derzeit auch an einer Fortsetzung von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", die bereits in Produktion ist.

CapitalPictures Courteney Cox, Jamie Kennedy und Neve Campbell in "Scream"

Getty Images Ein Schauspieler trägt die Maske aus dem Film "Scream" bei der Vorstellung von "Scream VI" in Sydney

