Auch Jasmin Savoy Brown kehrt für "Scream 7" ans Set zurück

Jasmin Savoy Brown (30), bekannt aus den letzten beiden Scream-Filmen, wird auch im siebten Teil der beliebten Horrorreihe wieder in ihre Rolle als Mindy Meeks-Martin schlüpfen. Das bestätigte kürzlich Variety. Neben ihr kehrt auch Mason Gooding (28) als ihr Bruder Chad zurück, wodurch die Geschwisterdynamik, die Fans in den vorherigen Teilen schätzen gelernt haben, erhalten bleibt. Der geplante Kinostart des Horrorstreifens ist für den 27. Februar 2026 angesetzt, und die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gange. Neben bekannten Gesichtern wie Courteney Cox (60), die ihre ikonische Rolle als Reporterin Gale Weathers erneut übernimmt, wurden auch Neuzugänge wie Joel McHale (53) angekündigt.

Die Besetzung des Films hat jedoch eine turbulente Vorgeschichte. Durch die Entlassung von Melissa Barrera (34), die zuvor die Rolle der Sam Carpenter gespielt hatte, sowie die Absage von Jenna Ortega (22), die aufgrund von Terminkonflikten mit den Dreharbeiten für Wednesday nicht zurückkehren wird, musste das Produktionsteam einige Veränderungen vornehmen. Fans können sich jedoch auf ein Wiedersehen mit Neve Campbell (51) freuen, die nach einer Pause als Sidney Prescott zurückkehrt. Auch Courteney Cox zeigte sich erneut begeistert von ihrer Rückkehr. "Ich bin die dienstälteste 'Scream'-Queen, und es fühlt sich einfach richtig an, wieder dabei zu sein", erklärte sie laut Us Magazine kürzlich auf einer Pressekonferenz.

Abseits ihrer Arbeit an der "Scream"-Reihe hat Jasmin Savoy Brown durch ihre Rollen in Film und Fernsehen – wie etwa in der Serie "Yellowjackets" – auf sich aufmerksam gemacht. Ihre Figur Mindy erlangte bei den "Scream"-Fans schnell Kultstatus, nicht zuletzt wegen ihrer humorvollen und selbstbewussten Art. Über ihre Rückkehr in die Filmreihe hat sich Jasmin bisher allerdings nur zurückhaltend geäußert. Im Januar des vergangenen Jahres versetzte sie die Bewunderer ihrer Rolle in Aufregung, als sie gegenüber Entertainment Tonight verriet, dass sie bezüglich eines siebten Teils noch nicht kontaktiert worden sei: "Ich habe keinen Anruf erhalten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Courteney Cox im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jasmin Savoy Brown im November 2023

Anzeige Anzeige