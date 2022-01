Andrew Garfield (38) hielt dicht! Von 2012 bis 2014 hatte der Schauspieler den Amazing Spider-Man verkörpert. Lange wurde zuletzt dann spekuliert, ob der US-Amerikaner im Zuge des Multiversums in dem neuen Film "Spider-Man: No Way Home" zurückkehren würde. Und tatsächlich. An der Seite von Tom Holland (25) und Tobey Maguire (46) schlüpfte er wieder in seinen blau-roten Anzug. Sein Comeback war zuvor jedoch ein gut gehütetes Geheimnis – das Andrew nicht einmal seiner BFF Emma Stone (33) erzählen durfte!

In dem Podcast "Happy Sad Confused enthüllte Andrew jetzt, dass seine ehemalige Spider-Man-Co-Darstellerin ihn natürlich auf die Gerüchte über seine Rückkehr angesprochen hatte. Er habe die Spekulationen aber dementiert: "Ich habe immer gesagt, dass ich nicht weiß, wovon sie spricht. Dann hat sie den Film gesehen und sagte: 'Du bist ein Idiot!'", schilderte er.

Andrew und Emma hatten sich 2011 am Set des Spider-Man-Streifens kennengelernt und waren ein Paar geworden. Bis 2015 gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, trennten sich jedoch schlussendlich. Auch heute sind die ehemaligen Turteltauben jedoch noch enge Freunde.

ActionPress Andrew Garfield als Spider-Man

Getty Images Andrew Garfield bei der GQ Men of the Year Celebration im November 2021

Getty Images Emma Stone und Andrew Garfield im Juli 2014

