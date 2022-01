Jennifer Lopez (52) zeigt, wie sie sich fit hält! Das Multitalent ist seit vielen Jahren nicht nur erfolgreiche Sängerin, sondern auch Schauspielerin und zweifache Mutter. Ganz nebenbei trainiert die "Jenny From The Block"-Interpretin ihren Body noch regelmäßig im Fitnessstudio. In den sozialen Medien gab J.Lo nun einen Einblick, wie eine Trainingseinheit bei ihr aussieht – und die hat es eindeutig in sich!

Kaum zu glauben, dass diese Frau bereits 52 Jahre alt ist. Auf Instagram teilte die Latina nun ein Video ihres Work-outs. Vor allem ihre fein definierten Bauchmuskeln und ihre durchtrainierten Arme stechen sofort ins Auge. Im Clip zeigt Jennifer, was sie macht, um ihren Körper zu stählen: Hanteln und Kraftstation für die Arme und den Oberkörper, Reverse Crunches für den Bauch. Passend zum Clip schreibt die Lebensgefährtin von Ben Affleck (49): "Auf meinem Weg zu einem besseren ich." Ihre Fans zeigen sich hin und weg: "Du bist meine Motivation" oder "Meine größte Inspiration" lauten nur zwei der begeisterten Kommentare zum Beitrag!

Aber nicht nur in Sachen Sport kann niemand der Sängerin etwas vor machen: Auch als Stilikone macht J.Lo von jeher von sich Reden und dient vielen als Fashion-Vorbild. Aber manchmal braucht auch sie ein paar Styling-Tipps – und diese holt sie sich bei ihren Fans!

MEGA Jennifer Lopez in Miami, 2021

Jennifer Lopez, Instagram Jennifer Lopez im Januar 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

