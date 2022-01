Zwischen Janina Youssefian (39) und Linda-Caroline Nobat (27) fliegen im Dschungelcamp die Fetzen! Am dritten Tag der beliebten Reality-TV-Sendung fuhren die beiden Frauen ihre Krallen aus. Seitenhiebe im Dschungeltelefon, Diskussionen am Lagerfeuer und Zickereien bei der Prüfung – das Model und die ehemalige Bachelor-Kandidatin zofften sich, was das Zeug hält. Was genau das Problem bei den beiden ist, war vielen Zuschauern unklar – und auch Janinas und Lindas Angehörige können es nicht verstehen!

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" kamen die Begleitpersonen der beiden Frauen zu Wort. Janinas BFF Yvonne Woelke (40) war von den Diskussionen der beiden Camperinnen total verwirrt: "Ich frage mich, über was die diskutiert haben!" Lindas Schwester Steff sah das ähnlich: "Ich dachte kurz, die haben sich vertragen, und dann ging es genauso weiter mit der Scheiße!" Sie verteidigte Linda jedoch auch und erklärte, sie sei vermutlich müde gewesen.

Mit ihren Zickereien sicherten sich Janina und Linda immerhin eine Menge Sendezeit – und wohl auch einige Sympathien der Zuschauer. Doch auf welcher Seite stehen die Fans? In einer aktuellen Promiflash-Umfrage unterstützt die Mehrheit, knapp 60 Prozent, zumindest Janina. Nur gut 40 Prozent der Leser sind hingegen auf Lindas Seite.

RTL Janina Youssefian, Dschungelcamperin 2022

RTL Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

RTL / Stefan Menne Janina Youssefian und Linda Nobat kurz vor der Dschungelprüfung

