Im Dschungelcamp fliegen bereits die Fetzen! Erst am Freitagabend ging die beliebte Reality-TV-Show in die nächste Runde. Elf Promis wagten sich in den südafrikanischen Busch und leben sich seitdem rund ums Lagerfeuer ein. Doch schon am dritten Tag gab es richtig Zickenkrieg: Janina Youssefian (39) und Linda-Caroline Nobat (27) gifteten sich vor, während und nach ihrer Prüfung an – auf wessen Seite die Zuschauer wohl stehen?

Nachdem es schon am Vortag zu Zickereien gekommen war, ging es am nächsten Morgen weiter. Linda erklärte, sich gerne bei Janina entschuldigen zu wollen – doch zeitgleich forderte sie auch Demut von der gebürtigen Iranerin. Das konnte die aber nicht verstehen: "Wofür soll ich mich bei dir entschuldigen? Ich habe dich nicht dumm genannt!" Als sie schließlich doch eine Entschuldigung herausbrachte, passte das Linda aber auch nicht – und die Frauen gingen uneinig auseinander.

Im Netz teilt sich die Meinung bisher total. Viele Fans sind ganz klar Team Linda: "Warum sagen sie zu ihr, sie soll sich auf die Zunge beißen?! Janina ist doch das Kleinkind, das nichts versteht und nicht im Team mitmacht!" Andere hingegen stellten sich ganz klar hinter das It-Girl: "Linda betreibt klassische Täter-Opfer-Umkehr. Sie hat Janina dumm genannt und erwartet von ihr eine Entschuldigung!"

