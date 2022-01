Konnten sich die Dschungelcamp-Kandidaten heute beweisen? An Tag vier mussten sich gleich drei Stars der alltäglichen Herausforderung stellen. Die Zuschauer haben neben der Schauspielerin Anouschka Renzi (57) und dem Modeschöpfer Harald Glööckler (56) auch das Ex-Bachelor-Girl Linda-Caroline Nobat (27) in die Dschungelprüfung gewählt – und die hatte es in sich: Für die Promis stand mal wieder eine Essensverkostung auf dem Programm. Doch wie haben sich die vier VIPs geschlagen?

In der heutigen Folge bekamen die Promis per Fließband eine Auswahl an typischen Dschungel-Köstlichkeiten serviert – darunter eine Bullennase, einen frittierten Skorpion, Lammherz und ein sogenanntes fermentiertes "Sabberkraut". Die Gerichte der Ekel-Kantine kamen bei den Stars aber nicht ganz so gut an. "Ach du Scheiße", lautete Lindas Reaktion, als sie die haarige Bullennase zu Gesicht bekam. Doch daraufhin bewies die Beauty Kampfgeist: Sie zog durch – und schluckte den frittierten Skorpion ohne mit der Wimper zu zucken. Auch ihre Konkurrentin Anouschka blieb stark: Sie gönnte sich einen großen Löffel Regenwürmer. Zuletzt mussten die Stars ein Glas "fermentiertes Sabberkraut" trinken – doch dabei scheiterten sie kläglich. Damit stand fest: Die Stars haben lediglich zwei Sterne erspielt. Ob ihre Mitkandidaten mit diesem Ergebnis wohl zufrieden sind?

Eigentlich hätte auch Janina Youssefian (39) an der heutigen Dschungelprüfung teilgenommen. Doch weil sich die Ex-Affäre von Dieter Bohlen (67) zuvor rassistisch gegenüber der einstigen Rosenanwärterin Linda äußerte, flog sie kurzerhand aus dem Camp. "Wir müssen euch mitteilen, dass solche Äußerungen nicht toleriert werden können. Janina muss das Camp verlassen", ließ Moderator Daniel Hartwich (43) im Dschungeltelefon verlauten.



