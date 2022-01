Hans Sigl (52) macht noch weiter! Seit nunmehr schon 14 Jahren ist der Schauspieler als Bergdoktor Martin Gruber in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" zu sehen und es ist kein Ende in Sicht. Schon bald können die Fans wieder jeden Donnerstag mit ihren Serienlieblingen rund um den Gruberhof mitfiebern. Und wenn es nach Hans geht, wird das auch noch lange der Fall sein, wie er im Gespräch mit Promiflash verrät.

Promiflash hat den Martin-Gruber-Darsteller vor wenigen Monaten beim Ferrero Kindertag in Berlin getroffen und nachgefragt, wann er mit dem Bergdoktor Schluss machen möchte. Da hat Hans eine klare Meinung: Er macht weiter, solange es tolle Geschichten zu erzählen gibt. "Ich habe mir immer gesagt, ich werde nicht in Rente gehen als Bergdoktor. Das ist jetzt die 15. Staffel, ich kann noch sagen, dass die Staffel 16 stattfinden wird. Es wird höchstwahrscheinlich auch die 17. Staffel geben,” erzählte er im Interview. Dies wird vor allem die jungen Fans der Abendserie freuen, die mit dem Bergdoktor quasi aufgewachsen sind. Der 52-Jährige hat dazu eine Vermutung: "Früher haben kleine Jungs und Mädchen mit der Oma Bergdoktor geguckt, sind dann da hängengeblieben. Es wurde zu einer Art Kaminfeuer."

Was Hans aber besonders beeindruckt, ist der Einfluss, den "Der Bergdoktor" auf seine Zuschauer hat. So bekommt er viele Nachrichten von Leuten, die aufgrund der Serie eine Ausbildung im Gesundheitssektor begonnen haben. Dieses Phänomen erklärt er folgendermaßen: "Das Format hat so eine Relevanz und bewegt Dinge." Im Frühjahr 2022 können sich die Fans des Bergdoktors wieder auf neue Folgen freuen.

ZDF/Erika Hauri Hans Sigl alias "Der Bergdoktor"

United Archives GmbH/ActionPress Hans Sigl, Dezember 2019

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

