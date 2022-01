Es ist eine Premiere! Die Glee-Darstellerin Lea Michele (35) hat ihrem Liebsten Zandy Reich 2019 das Jawort gegeben. Rund ein Jahr später krönten sie ihr Glück mit gemeinsamem Nachwuchs. Söhnchen Ever Leo kam auf die Welt. Immer wieder mal teilen die Eltern Pics mit ihrem Kind, jedoch konnte man das Gesicht von Ever bisher nicht sehen. Jetzt war es aber soweit: Lea zeigte jetzt ihren Sohn!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty einen Schnappschuss von ihrem Mann und Kind – und zwar anlässlich Zandys 39. Geburtstag. Baby Ever trägt eine weiße Mütze und große Sonnenbrille, wahrscheinlich damit man das Gesicht nicht komplett zu sehen bekommt. Lea widmete Zandy darunter rührende Worte: "Der wundervollste Mann, Vater, Ehemann und Freund. Ich wache jeden Tag so dankbar auf, dass du zu uns gehörst. Alles Gute zum Geburtstag! Ever und ich lieben dich so sehr."

Vor wenigen Monaten schwärmte Lea auch schon über ihr Söhnchen in einem Interview und erklärte, inwiefern sie das Mama-Sein verändert hat: "Ich habe das Gefühl, es hat mich definitiv sehr viel weicher gemacht und das konnte ich wirklich ein bisschen gebrauchen. Er hat mich sehr verändert und dafür bin ich so dankbar", schilderte Lea ehrlich.

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

Instagram / leamichele Lea Michele und Zandy Reich im April 2020

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

