Hat der Boom-Boom-Room bei Are You The One? etwa einen schlechten Ruf bekommen? In den vergangenen Staffeln der Realityshow war der Raum im Dachgeschoss äußerst beliebt, um sich als Couple etwas von den anderen Kandidaten zurückzuziehen – das eine oder andere Schäferstündchen inklusive. In der aktuellen Staffel wurden die Räumlichkeiten hingegen noch nicht allzu oft besucht. Die vier Wände kommen nämlich auch nicht bei allen Singles gut an – zumindest was die Optik betrifft!

In der aktuellen Folge der Kuppelshow betrat Single-Lady Kerstin Brc in Begleitung von Antonino De Niro den Boom-Boom-Room zum ersten Mal – und hatte offenbar prompt etwas daran auszusetzen: "Kann man dieses Pink ändern? Ich hasse Pink!" Auf Nachfrage des Brillenträgers, wie der Raum denn stattdessen gestrichen werden sollte, hatte die Erzieherin aber auch keine richtige Idee. "So bisschen gelb-orange – aber pink? Das finde ich gar nicht nice", stellte Kerstin klar. Und sie ging sogar noch einen Schritt weiter: "Ein bisschen weicher, nicht so pornös!"

Zu "pornös"? Dabei haben wohl gar nicht alle Teilnehmer beim Boom-Boom-Room sofort den Gedanken, dort etwas Unanständiges mit einem Partner zu treiben. Leon wollte seine Auserwählte Estelle Stephanie beispielsweise nur dorthin entführen, um ein wenig Zweisamkeit genießen zu können. Dabei hatte er auch schon einen genauen Plan, wie er Promiflash verriet: "Kerzenschein, ein bisschen Obst – einfach auf die romantische Schiene!"

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

