Da scheint kein böses Blut zu fließen! Erst vergangene Woche sorgte das Ehepaar Tomaso Trussardi (38) und Michelle Hunziker (45) für Schlagzeilen: Der Italiener und die Moderatorin gehen nach rund acht Jahren Ehe getrennte Wege. Kurz nach den News sah man ihn bereits mit einer anderen Dame im Ski-Urlaub. Trotz allem verstehen sich Tomaso und seine Ex wohl noch gut: Nun gratulierte er Michelle sogar zu deren Ehrentag!

In seiner Instagram-Story teilte er ein Bild von der 45-Jährigen, um ihr damit zu gratulieren. "Alles Liebe zum Geburtstag an diese wundervolle Frau", schrieb Tomaso dazu und schwärmte von Michelle. Das Geburtstagskind reagierte noch nicht auf die Glückwünsche ihres Noch-Ehemannes. Er ist aber auch nicht der Einzige, der heute an die Schweizerin denkt.

Michelles Tochter Aurora Hunziker (25) widmete ihr ebenfalls einen Beitrag auf Social Media, den die Schauspielerin sogar repostete. "Alles Gute an meine superschöne Mami. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", hieß es unter dem niedlichen Mutter-Tocher-Schnappschuss.

Getty Images Michelle Hunziker mit Tomaso Trussardi im November 2015 in Mailand

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora

