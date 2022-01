Sie erlebt keine Traum-Schwangerschaft! Anne Wünsche (30) erwartet gerade ihr drittes Kind. Eigentlich müsste die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin also im siebten Himmel schweben, doch die Schwangerschaft macht ihr bisher schwer zu schaffen. In den letzten Wochen meldete sie sich im Netz immer wieder mit ehrlichen Einblicken und ließ ihre Fans an der Achterbahnfahrt ihrer Gefühle teilhaben. Nun verriet Anne sogar, dass sie wegen ihrer Stimmungsschwankungen psychologische Hilfe in Anspruch nehmen werde.

"Ich befürchte, dass mich die Schwangerschaftsdepression erwischt hat", gab sie auf ihrem Instagram-Account zu. Die 30-Jährige habe so stark mit ihren Hormonen zu kämpfen, dass sie jetzt sogar nur noch einen Ausweg sehe: "Manchmal hilft nichts weiter, als sich Hilfe bei jemanden zu suchen, der sich damit auskennt – einen Psychologen." Sie habe schon ihren ersten Termin vereinbart und sei gespannt auf die nächsten Wochen. Denn ihre Zukunft sieht die Zweifach-Mama offenbar gar nicht so rosig. "Ich glaube, ich werde von der anschließenden Wochenbettdepression nicht verschont!", vermutete sie.

Doch Anne versucht wohl dennoch, optimistisch zu bleiben. "Alles wird gut! Ich glaube fest daran", machte sie sich Mut und dankte ihren Followern für die Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Viele von ihnen würden unter demselben Problem leiden und ihre Geschichten mit ihr teilen. "Wir schaffen das!", schloss die TV-Bekanntheit ihren Beitrag.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

