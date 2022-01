Anne Wünsche (30) kämpft mit fiesen Gemütswallungen! Die Influencerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) sind derzeit eigentlich total happy: Gemeinsam erwartet das Paar ein Baby. Doch die frühere Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin klagt in ihrer Instagram-Story jetzt über die Nebenwirkungen ihrer Schwangerschaft: "Mir gehts einfach seit ein paar Tagen schon nicht so gut. Es ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle, von ganz oben auf ganz unten. Ich bin super-, superschnell gereizt an Tagen. Manchmal fange ich einfach an zu heulen!"

