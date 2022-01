Sie gibt ganz ehrliche Einblicke! Anne Wünsche (30) erwartet zurzeit ihr drittes Baby. Über ihre anderen Umstände hält die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Dabei zeigt die stolze Mama ihren Fans auch, wenn es ihr mal nicht so gut geht. Denn sie sie sagt ganz offen: Die Schwangerschaft ist für sie ein ständiges Auf und Ab.

In ihrer Instagram-Story brachte Anne ihre Follower jetzt auf den neuesten Stand: "Mir geht es seit ein paar Tagen schon nicht so gut, es ist wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle – von ganz oben nach ganz unten." Sie sei an manchen Tagen ausgesprochen schnell gereizt und breche schnell in Tränen aus. Vor allem fühle sie sich damit allein, fügte die 30-Jährige hinzu: "Es gibt so viele Schwangere auf Social Media und alle zeigen nur die positiven Seiten."

Das habe bei ihr zu der Reaktion geführt, dass sie ihre Emotionen in ihren Storys lange überspielt habe, betonte Anne: "Ich habe mit meinen Hormonen sowieso schon immer krass zu tun, aber im Moment kann ich mich selbst nicht ausstehen!" Sie wolle ihre Gefühle nun aber ernster nehmen, kündigte sie an.

