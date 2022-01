Lucas Cordalis (54) meldet sich mit emotionalen Worten! Seit Wochen hatte sich der Ehemann von Daniela Katzenberger (35) auf seine Teilnahme im Dschungelcamp gefreut – eine plötzliche Corona-Erkrankung machte dem Musiker dann allerdings einen Strich durch die Rechnung. Seit wenigen Tagen steht nun auch fest, dass der Sänger nach seiner Genesung nicht ins Camp nachrücken wird. Jetzt reagierte Lucas mit einer Videobotschaft auf sein unverhofftes Dschungel-Aus!

"Ich werde nicht ins Dschungelcamp 2022 gehen. Ich bin darüber natürlich sehr traurig", teilte Lucas nun ganz offiziell gegenüber RTL mit. Die vergangenen Tage habe er viel nachgedacht und auch Gespräche mit der Produktion geführt – letztendlich wurde ihm klar: "Ich finde es einfach nicht gut, wenn ich da reingehen würde und ein Risiko in Kauf nehme, irgendjemanden anzustecken." An dieser Stelle müsse Lucas nun seine persönlichen Wünsche vorerst hinten anstellen.

Doch die mögliche Ansteckungsgefahr sei es noch nicht gewesen. "Auch aus Gründen der Fairness. [...] Man kann bei einem Marathon auch nicht in der Mitte einsteigen", stellte der 54-Jährige klar. Seine Familie sei in diesem Fall genauso enttäuscht, stärke ihm allerdings den Rücken. Inzwischen ist seine Quarantäne vorbei und ein letzter Test stehe an. Wenn dieser negativ ausfalle, werde Lucas seinen Heimflug nach Mallorca antreten.

