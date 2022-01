Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) gaben es gerade bekannt: Für Lucas Cordalis (54) geht es dieses Jahr definitiv nicht mehr ins Dschungelcamp! Nur zwei Tage vor dem Start der beliebten RTL-Ekelshow hatte der Mann von Daniela Katzenberger (35) schweren Herzens verkünden müssen, dass er positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Damit war ein Einzug zum Buschstart natürlich nicht möglich. Lucas hoffte aber bis zuletzt darauf, später genesen dazustoßen zu dürfen. Dieser Traum wird sich aber definitiv nicht mehr wahr!

Das verkündete das Moderatoren-Duo Sonja und Daniel direkt zum Beginn der heutigen Folge: "Lucas Cordalis wird nicht mehr nachrücken. Das Risiko ist einfach zu groß. In diesem Jahr wird das also nichts mit dem Erbe des Dschungelthrons", erklärte die Blondine. Der Schlagersänger selbst äußerte sich noch nicht zur endgültigen Entscheidung. Ob Lucas kommendes Jahr antreten darf, darüber will RTL zu gegebener Zeit informieren.

Eine dürfte über diese Entscheidung aber bestimmt erleichtert sein: Lucas' Liebste Dani! Sie hatte schon kurz nach seiner Erkrankung im Netz erklärt, dass Nachrücken für sie keine schöne Option wäre. "Dann ist das für mich nur so eine halbe Geschichte", hatte sie klargestellt. Was sagt ihr dazu, dass der Sänger nicht mehr nachrückt? Stimmt ab.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

