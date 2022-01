Diese Looks sehen sich verdammt ähnlich! Herzogin Kate (40) ist für ihren zeitlosen und eleganten Stil bekannt. Mit ihren schönen Outfits ist sie immer wieder im Mittelpunkt des Medieninteresses und gilt für viele als Fashion-Vorbild. Auch ihre neueste Kombination beim Besuch in der englischen Stadt Clitheroe verzaubert die Fans. Dabei erinnert Kates Aufzug aber sehr stark an ein Styling ihrer Schwägerin Herzogin Meghan (40)!

In einem schicken, kamelfarbenen Wollmantel mit aufgesetzten Taschen und Knöpfen zog Kate bei dem Charity-Ausflug alle Blicke auf sich. Schon im Januar 2020 hatte Kate den braunen Mantel von Massimo Dutti ausgeführt. Doch sie ist nicht die Einzige, die den beigefarbenen Klassiker liebt! Ebenfalls 2020 trug Herzogin Meghan einen ähnlichen Mantel von Designerin Stella McCartney (50). Dazu kombinierte die Frau von Prinz Harry (37) einen braunen Rollkragenpulli, einen braunen Rock und ebenfalls braune Pumps. Auf diesen Farbfamilien-Trend sprang Kate jetzt auf: Sie trug ein braunes Rollkragenkleid und braune Stiefel zu ihrem Camel Coat.

Die beiden Royals tragen also nicht nur einen sehr ähnlichen Mantel – auch der Rest des Stylings gleicht sich sehr. Jetzt seid ihr gefragt: Wem steht das winterliche Ton-in-Ton-Outfit besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate Clitheroe im Community Krankenhaus im Januar 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Clitheroe 2022

