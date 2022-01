Großes Halbfinale bei The Masked Dancer – doch welcher Promi kam dieses Mal unter der schrägen Maskerade hervor? Seit drei Wochen präsentieren Stars und Sternchen in den wildesten Kostümen bereits ihre Tanzkünste auf ProSieben. Übrig geblieben sind der Affe, das Zottel, der Buntstift, die Maus und der Superheld Maximum Power. Letzterer konnte mit seiner Performance allerdings die wenigsten Zuschauer begeistern – doch welcher VIP steckte unter der Verkleidung?

Für die Identität des muskulösen Energielieferanten hatte die Jury gleich mehrere Vorschläge parat: von Benjamin Boyce (53) über Rea Garvey (48) bis hin zu Bürger Lars Dietrich (48). Rateteam-Mitglied Steven Gätjen (49) versprach sich sogar beim richtigen Tipp auf Lars, den Schnäuzer abzurasieren. Doch den darf der Moderator behalten. Denn unter der Maskerade steckte Popsänger Eloy de Jong (48). Alexander Klaws (38) hatte hingegen den richtigen Riecher.

Damit gesellt sich der Caught in the Act-Star zu Musical-Darstellerin Ute Lemper (58) und dem ehemaligen Profiboxer Axel Schulz (53), die bereits in den vorherigen Live-Ausgaben demaskiert worden waren. Dass Maximum Power raus ist, dürfte die Promiflash-Leser allerdings nur wenig überrascht haben. Sie hatten den energiegeladenen Power Ranger in einer Favoriten-Umfrage am Vortag schon auf den letzten Platz gewählt.

