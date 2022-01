Diese Kilos nimmt Anne Wünsche (30) wohl gerne in Kauf! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verkündete im Oktober vergangenen Jahres zuckersüße News: Sie und ihr Liebster Karim (33) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nach ihren zwei Töchtern Miley und Juna, bekommt die Influencerin dieses Mal einen Jungen. Promiflash verriet Anne nun – ihre Vorfreude wächst ebenso schnell wie ihr Bauch!

Im Gespräch mit Promiflash plauderte Anne unter anderem über ihre immer runder werdende Körpermitte. "Mein Bauch fängt langsam an zu wachsen, ja, aber man sieht ihn am deutlichsten, wenn ich gerade gegessen habe", gab die 30-Jährige preis. Dass ihr Bäuchlein bereits ordentlich wächst, stört Anne aber nicht – im Gegenteil! "Ich liebe das, weil ich es irgendwie kaum erwarten kann und sehnsüchtig darauf warte, dass mein Bauch endlich größer wird", schwärmte die 30-Jährige. Noch passe sie in normale Kleidung – wobei es bei den Jeanshosen wohl langsam knapp wird.

"Die drücken zu sehr rein und sorgen für Unterleibsschmerzen", erklärte die Blondine. Deshalb trage Anne ausschließlich Schwangerschaftsleggings – die seien für sie am bequemsten. Da sie dieses Mal einen kleinen Jungen erwarte, gehe für sie zudem nun großer Traum in Erfüllung. "Bald habe ich drei Kinder... Wahnsinn", konnte sie das alles immer noch nicht so recht fassen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Babybauch

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Ultraschallfoto von Anne Wünsches Baby Anfang und Mitte Dezember 2021

