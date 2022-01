Fürstin Charlène (44) erfährt an ihrem Ehrentag besonders viel Liebe! Zuletzt bereitete die Ehefrau von Albert II von Monaco (63) ihrer Familie und Fans große Sorge. Seit Monaten befindet sich die ehemalige Schwimmerin in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung. Monatelang blieb die Mutter der Zwillinge Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) in Südafrika – ihre Gesundheit hatte eine Heimreise nicht zugelassen. Danach ging es ihr sogar noch schlechter und sie wird derzeit wieder im Ausland ärztlich behandelt. Aus weiter Ferne sendeten ihre Liebsten Charlène jetzt liebevolle Geburtstagsgrüße!

Da sie ihren 44. Ehrentag nicht mit ihrer Familie zelebrieren kann, ehren diese sie auf besondere Art. So gratulierte ihr Bruder Gareth Wittstock seiner geliebten Schwester via Instagram mit einem niedlichen Schnappschuss, der Charlène mit ihren beiden Mäusen zeigt. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb der 42-Jährige dazu. Auch Gareths Gattin herzte ihre Schwägerin mit einem lieben Gruß. Der Palast ehrte die monegassische First Lady selbstredend mit einem Social-Media-Post.

Ein Video gewährte einen kleinen Rückblick auf die bisherigen Lebensjahre Charlènes – der kleine blonde Frechdachs wuchs über die Jahre heran zu einer schönen und anmutigen Frau. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Charlene", waren die schlichten Worte dazu. Ob diese Art der Gratulation Alberts Idee war, lässt sich nur vermuten – schließlich kann er seiner Liebsten nicht persönlich gratulieren.

gwittstock123 / Instagram-Story Fürstin Charlene und ihre Kinder Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert bei ihrer standesamtlichen Hochzeit, 2011

Getty Images Fürstin Charlène und Prinz Albert von Monaco mit ihren Kids

