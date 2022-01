Damals schloss er eine Teilnahme noch aus! Der Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (27) ist in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel dabei. 2021 zeigte der Hamburger, dass er unbedingt teilnehmen möchte und erspielte in der Ersatzshow das goldene Ticket für dieses Jahr. Anscheinend stand dieses Format aber nicht ganz oben auf seiner Liste. Denn in einem früheren Promiflash-Interview betonte er: Der Dschungel kommt für Filip eigentlich nicht infrage!

Ganz abgeneigt von der Sendung war er zwar nicht: "Aber das spare ich mir für schlechte Zeiten auf", lachte Filip 2018 noch im Gespräch mit Promiflash. Vor rund einem Jahr gab er im TV dann auch zu, neben seiner Fernsehkarriere arbeiten zu gehen. "Ich gehe heute noch putzen. Ich bin auf dem Boden geblieben", erzählte der Hamburger ehrlich. Jetzt scheint er sich etwas mehr dazuverdienen zu wollen.

Nicht nur Filip benötigt nun offenbar die Dschungel-Gage, sondern auch Schauspielerin Anouschka Renzi (57). 2016 beteuerte sie gegenüber Promiflash, dass das beliebte Format "menschenentwürdigend" sei: "Mir tun immer die Kollegen leid, die da drin sind, weil sie das Geld brauchen. [...] Ich hoffe, dass ich es mir leisten kann, es immer abzulehnen. Ich hoffe, dass ich nie in die Bedrängnis komme." Jetzt dürfen die Fans sowohl Filip als auch Anouschka in der Show sehen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Filip Pavlovic, Dschungelcamper 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi, Dschungelcamp-Teilnehmerin

